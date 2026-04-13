Zhuzhou CSR Times Electric Aktie
WKN DE: A0M4ZN / ISIN: CNE1000004X4
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhuzhou CSR Times Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhuzhou CSR Times Electric äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zhuzhou CSR Times Electric im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,470 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 HKD je Aktie gewesen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 4,90 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,85 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,37 CNY im Vergleich zu 3,24 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 31,94 Milliarden CNY, gegenüber 31,00 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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