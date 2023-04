Erste Schätzungen: Zhuzhou CSR Times Electric stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhuzhou CSR Times Electric wird voraussichtlich am 29.04.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,270 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhuzhou CSR Times Electric noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,80 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 CNY, gegenüber 1,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 21,10 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,03 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at