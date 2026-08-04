Zhuzhou CSR Times Electric Aktie
WKN DE: A0M4ZN / ISIN: CNE1000004X4
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04.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zhuzhou CSR Times Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Zhuzhou CSR Times Electric wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,830 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou CSR Times Electric 0,820 HKD je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 8,52 Milliarden CNY für Zhuzhou CSR Times Electric, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 8,28 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,35 CNY im Vergleich zu 3,24 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 32,13 Milliarden CNY, gegenüber 31,00 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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