Zhuzhou CSR Times Electric Aktie

WKN DE: A0M4ZN / ISIN: CNE1000004X4

13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Zhuzhou CSR Times Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhuzhou CSR Times Electric wird voraussichtlich am 28.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,00 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,930 HKD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 9,89 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 9,36 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,01 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,84 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 28,54 Milliarden CNY, gegenüber 26,91 Milliarden HKD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

