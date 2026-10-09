Zijin Mining Group Aktie

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WKN DE: A0MT5C / ISIN: CNE100000B24

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09.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Zijin Mining Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zijin Mining Group wird voraussichtlich am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,978 CNY je Aktie gegenüber 0,550 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 115,42 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,49 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,04 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,95 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 454,28 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 348,56 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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