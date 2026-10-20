Zillow Grou a Aktie
WKN DE: A14NX6 / ISIN: US98954M1018
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zillow Group A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zillow Group A wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,583 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
24 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,60 Prozent auf 754,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 676,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 2,95 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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