WKN DE: A14NX6 / ISIN: US98954M1018

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zillow Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zillow Group A lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 28 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 650,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 17,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zillow Group A einen Umsatz von 554,0 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,480 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 2,58 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Zillow Group Inc (A) 56,32 -0,64%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

