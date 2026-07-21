Zillow Grou a Aktie
WKN DE: A14NX6 / ISIN: US98954M1018
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Zillow Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zillow Group A präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,446 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zillow Group A ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 27 Analysten einen Zuwachs von 15,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 757,9 Millionen USD gegenüber 655,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD im Vergleich zu 0,090 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich bei 2,98 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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