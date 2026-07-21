Erste Schätzungen: Zillow Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zillow Group lässt sich voraussichtlich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Zillow Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,445 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zillow Group 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zillow Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 757,8 Millionen USD im Vergleich zu 655,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,090 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,98 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at