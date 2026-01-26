Erste Schätzungen: Zillow Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zillow Group präsentiert voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,401 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 650,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 554,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 2,58 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at