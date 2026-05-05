ZIM Integrated Shipping Services Aktie
WKN DE: A2QNF3 / ISIN: IL0065100930
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ZIM Integrated Shipping Services legt Quartalsergebnis vor
ZIM Integrated Shipping Services stellt voraussichtlich am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,709 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,50 Milliarden USD gegenüber 2,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 25,30 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,153 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,98 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 6,12 Milliarden USD, gegenüber 6,90 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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