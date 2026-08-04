Erste Schätzungen: ZIM Integrated Shipping Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ZIM Integrated Shipping Services wird voraussichtlich am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass ZIM Integrated Shipping Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,64 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,74 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,78 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,98 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 7,07 Milliarden USD, gegenüber 6,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at