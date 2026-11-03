Erste Schätzungen: ZIM Integrated Shipping Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ZIM Integrated Shipping Services äußert sich voraussichtlich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 401,96 Prozent erhöht. Damals waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 42,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,53 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,36 USD, gegenüber 3,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 7,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,90 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net