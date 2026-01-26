Erste Schätzungen: Zimmer Biomet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zimmer Biomet wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 26 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zimmer Biomet noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 23 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,92 Prozent auf 2,22 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,17 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,43 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 8,21 Milliarden USD, gegenüber 7,68 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at