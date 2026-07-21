Erste Schätzungen: Zimmer Biomet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zimmer Biomet stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,01 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zimmer Biomet 0,770 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Zimmer Biomet 23 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,14 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zimmer Biomet 2,08 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,55 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,55 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at