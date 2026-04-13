Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zimmer Biomet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zimmer Biomet äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 25 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,86 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zimmer Biomet 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,06 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,91 Milliarden USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,55 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,56 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,23 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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