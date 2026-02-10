Zinzino b Aktie

WKN DE: A12CNG / ISIN: SE0002480442

<
10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zinzino B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zinzino B veröffentlicht voraussichtlich am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,55 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,25 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Zinzino B 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,04 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 55,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zinzino B 670,9 Millionen SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 7,86 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,95 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 3,34 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,09 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

