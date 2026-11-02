Erste Schätzungen: Zinzino B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zinzino B äußert sich voraussichtlich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,54 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,47 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 928,2 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 743,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 11,48 SEK je Aktie, gegenüber 9,09 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 4,01 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net