Zinzino b Aktie
WKN DE: A12CNG / ISIN: SE0002480442
|
07.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zinzino B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zinzino B öffnet voraussichtlich am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass Zinzino B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,54 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,61 SEK je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Zinzino B nach der Prognose von 1 Analyst 915,4 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 688,8 Millionen SEK umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 9,59 SEK, gegenüber 9,09 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,01 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,17 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zinzino Holding AB (B)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Zinzino B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Zinzino B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Zinzino B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.11.25