Erste Schätzungen: Zinzino B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zinzino B öffnet voraussichtlich am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Zinzino B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,54 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,61 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Zinzino B nach der Prognose von 1 Analyst 915,4 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 688,8 Millionen SEK umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 9,59 SEK, gegenüber 9,09 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,01 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,17 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at