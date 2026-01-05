Erste Schätzungen: Zions Bancorporation präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zions Bancorporation wird voraussichtlich am 20.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,56 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 863,8 Millionen USD gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 31,00 Prozent.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,84 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,95 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,36 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,99 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

