Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
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05.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zions Bancorporation zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zions Bancorporation stellt voraussichtlich am 20.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Zions Bancorporation noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 28,72 Prozent auf 854,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,25 USD, gegenüber 6,01 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 3,53 Milliarden USD im Vergleich zu 4,94 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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