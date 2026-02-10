Erste Schätzungen: ZipRecruiter A präsentiert Quartalsergebnisse

ZipRecruiter A wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass ZipRecruiter A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,065 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 112,2 Millionen USD – ein Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ZipRecruiter A 111,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,410 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,130 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 449,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 474,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at