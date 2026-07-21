ZipRecruite a Aktie
WKN DE: A3CQ3L / ISIN: US98980B1035
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: ZipRecruiter A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ZipRecruiter A wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,059 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ZipRecruiter A noch -0,100 USD je Aktie verloren.
ZipRecruiter A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,089 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,370 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 450,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 449,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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