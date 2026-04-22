Erste Schätzungen: Zoetis A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zoetis A lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,30 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Milliarden USD in den Büchern standen.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,90 Milliarden USD, gegenüber 9,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at