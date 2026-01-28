Erste Schätzungen: Zoetis A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zoetis A präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,40 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,53 Prozent erhöht. Damals waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,84 Prozent auf 2,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoetis A noch 2,32 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,34 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,47 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 9,44 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 9,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at