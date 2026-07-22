Erste Schätzungen: Zoetis A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zoetis A wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,85 USD je Aktie gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,50 Milliarden USD gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,88 USD im Vergleich zu 6,02 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 9,73 Milliarden USD, gegenüber 9,47 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at