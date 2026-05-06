Erste Schätzungen: Zoom Communications öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zoom Communications wird voraussichtlich am 21.05.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 1,42 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,19 Prozent auf 1,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications noch 1,17 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 29 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,88 USD je Aktie, gegenüber 6,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 29 Analysten durchschnittlich bei 5,07 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at