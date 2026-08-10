Zoom Communications Aktie
WKN DE: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zoom Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zoom Communications wird voraussichtlich am 25.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 25 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten ein Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,27 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,04 USD, gegenüber 6,18 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 28 Analysten auf durchschnittlich 5,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,87 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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