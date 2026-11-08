Zoom Communications Aktie
WKN DE: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017
|
08.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zoom Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Zoom Communications präsentiert voraussichtlich am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.
25 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zoom Communications im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,01 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten ein Plus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
28 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,09 Milliarden USD, gegenüber 4,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zoom Communications
|
06:21
|Erste Schätzungen: Zoom Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.26
|GNW-News: Zoom baut seine KI-Strategie mit einer neuen "Unified Context Layer"-Lösung aus, die Gespräche in Meetings in konkrete Arbeitsergebnisse überführt (dpa-AFX)
|
24.08.26
|Ausblick: Zoom Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|Erste Schätzungen: Zoom Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag fester (finanzen.at)
|
16.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich Gas (finanzen.at)
|
11.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Zoom Communications
Aktien in diesem Artikel
|Zoom Communications
|80,45
|1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.