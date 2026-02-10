Zoom Communications Aktie

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zoom Communications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zoom Communications öffnet voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 26 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,49 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 25 Analysten einen Zuwachs von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,23 Milliarden USD gegenüber 1,18 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,97 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 4,86 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

