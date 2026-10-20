ZoomInfo Technologies Aktie
WKN DE: A2P5HE / ISIN: US98980F1049
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ZoomInfo Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ZoomInfo Technologies stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,286 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ZoomInfo Technologies 0,120 USD je Aktie eingenommen.
19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 299,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 318,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD, gegenüber 0,380 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 1,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,25 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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