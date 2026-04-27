Erste Schätzungen: ZoomInfo Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ZoomInfo Technologies wird voraussichtlich am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,258 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 222,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,080 USD je Aktie erzielt worden waren.

ZoomInfo Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 308,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,380 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,26 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at