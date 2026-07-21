Erste Schätzungen: ZoomInfo Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ZoomInfo Technologies wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,264 USD je Aktie gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

19 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 301,5 Millionen USD gegenüber 306,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,69 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 0,380 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 1,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,25 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at