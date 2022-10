Erste Schätzungen: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology wird voraussichtlich am 29.10.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,045 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,16 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 6,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,98 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,430 CNY je Aktie, gegenüber 0,753 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 48,86 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 67,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at