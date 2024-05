Erste Schätzungen: Zscaler öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zscaler präsentiert in der voraussichtlich am 30.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2024 endete.

39 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,655 USD aus. Im letzten Jahr hatte Zscaler einen Verlust von -0,320 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Zscaler im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 535,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 36 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,97 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,77 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 39 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,12 Milliarden USD, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at