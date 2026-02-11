Zscaler Aktie

Zscaler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Zscaler stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zscaler wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 40 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,895 USD je Aktie gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 40 Analysten ein Plus von 23,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 798,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 647,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 44 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,81 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 43 Analysten durchschnittlich auf 3,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,67 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

