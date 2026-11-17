Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
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17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Zscaler stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zscaler wird voraussichtlich am 02.12.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorstellen.
43 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,16 USD aus. Im letzten Jahr hatte Zscaler einen Verlust von -0,070 USD je Aktie eingefahren.
41 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 788,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Zscaler für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 937,7 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 44 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,88 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 43 Analysten auf durchschnittlich 3,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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