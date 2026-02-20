Erste Schätzungen: ZTE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ZTE wird voraussichtlich am 07.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,397 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ZTE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 HKD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 42,56 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 33,80 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,57 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,91 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 138,18 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 131,51 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at