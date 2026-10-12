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WKN DE: A0M4ZP / ISIN: CNE1000004Y2

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ZTE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ZTE veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,211 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ZTE noch 0,060 HKD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 36,68 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 31,65 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,20 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,27 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 149,85 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 144,69 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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