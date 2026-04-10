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ZTE Aktie

ZTE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4ZP / ISIN: CNE1000004Y2

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10.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ZTE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ZTE wird voraussichtlich am 25.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ZTE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,449 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,550 HKD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 34,13 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 35,25 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,47 CNY je Aktie, gegenüber 1,27 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 148,47 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 144,69 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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