Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A legt Quartalsergebnis vor

ZTO Express (Cayman) A wird sich voraussichtlich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,48 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ZTO Express (Cayman) A noch ein Gewinn pro Aktie von 3,21 HKD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ZTO Express (Cayman) A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 15,84 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,97 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,63 HKD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 11,60 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 53,91 Milliarden HKD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 48,01 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

