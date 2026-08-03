Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A legt Quartalsergebnis vor

ZTO Express (Cayman) A wird voraussichtlich am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,41 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 14,60 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,64 Milliarden USD erzielt wurde.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,90 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 57,55 Milliarden CNY, gegenüber 6,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at