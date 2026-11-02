|
02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A legt Quartalsergebnis vor
ZTO Express (Cayman) A präsentiert voraussichtlich am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,75 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ZTO Express (Cayman) A ein EPS von 3,35 HKD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ZTO Express (Cayman) A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 16,40 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 12,96 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,96 HKD, gegenüber 12,13 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 67,14 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 53,25 Milliarden HKD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.