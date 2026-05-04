Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ZTO Express (Cayman) A stellt voraussichtlich am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,48 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ZTO Express (Cayman) A ein EPS von 2,56 HKD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll ZTO Express (Cayman) A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 14,41 Milliarden HKD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,64 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 23,71 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,07 HKD, gegenüber 12,13 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 62,92 Milliarden HKD im Vergleich zu 53,25 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at