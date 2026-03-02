Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ZTO Express (Cayman) A öffnet voraussichtlich am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,14 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ZTO Express (Cayman) A ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 14,34 Milliarden CNY für ZTO Express (Cayman) A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,80 Milliarden USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,38 CNY je Aktie, gegenüber 1,49 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 48,60 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 6,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at