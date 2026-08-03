Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ZTO Express (Cayman) A äußert sich voraussichtlich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,92 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,51 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 31,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 16,82 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,77 Milliarden HKD umgesetzt.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,04 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,13 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 66,30 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 53,25 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at