ZTO Express (Cayman a Aktie

ZTO Express (Cayman a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DFZG / ISIN: US98980A1051

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ZTO Express (Cayman) A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ZTO Express (Cayman) A präsentiert in der voraussichtlich am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,07 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ZTO Express (Cayman) A 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 12,70 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 1,50 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,23 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,56 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 55,36 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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