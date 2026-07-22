Erste Schätzungen: Zymeworks informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zymeworks wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zymeworks für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,455 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zymeworks in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 64,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 17,2 Millionen USD im Vergleich zu 48,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD im Vergleich zu -1,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 318,5 Millionen USD, gegenüber 106,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at