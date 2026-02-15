Erste Schätzungen: Zymeworks zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zymeworks veröffentlicht voraussichtlich am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,467 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,65 Prozent verringert. Damals waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Zymeworks nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 18,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 41,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,972 USD je Aktie, gegenüber -1,620 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 122,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 76,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

