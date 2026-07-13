Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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13.07.2026 13:45:55
Erste Stellungnahme: VW-Chef nennt Größenordnung bedrohter Jobs
Lange schweigt der VW-Vorstand zu den radikalen Sparplänen, über die seit Wochen berichtet wird. Im Intranet skizziert Oliver Blume erstmals, dass die Personalkosten drastisch sinken sollen. Tatsächlich stehen Zehntausende weitere Arbeitsplätze auf dem Spiel. Auch zu Werksschließungen äußert er sich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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